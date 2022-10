JUST LISTEN! NUIT DES CORDES ENIVRANTES Temple Grignan, 13 octobre 2022, Marseille.

JUST LISTEN! NUIT DES CORDES ENIVRANTES Jeudi 13 octobre, 19h00 Temple Grignan

Soirée 20 / 15€ – Pass festival 25 / 45€

Le concert complet en VOD:
https://vod.letriton.com/joelle-leandre-bernard-santacruz.html

Depuis une dizaine d'années maintenant, Joëlle Léandre se prête sur la scène du triton au jeu des duos, forme intime et efficace pour le dialogue sans détour. Cette fois-ci, elle invite Bernard Santacruz à l'exercice du duo de contrebasses, instrument rarement joué en soliste mais qui en devient un à part entière dès lors qu'il se retrouve dans les mains de deux artistes passionnés, inventifs et généreux.



Soizic Lebrat : violoncelle

Anouck Genthon : violon

Patricia Bosshard : violon

Marie Schwab : violon alto

https://youtu.be/T-EVguxNZUM

Temple Grignan

15, rue Grignan, 13006 Marseille



Toutes les informations et le programme sur notre site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T19:00:00+02:00

2022-10-13T22:00:00+02:00

