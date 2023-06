NUIT DES VEILLEURS A LA CELLE SAINT CLOUD Temple Église Protestante Unie La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud Catégories d’Évènement: La Celle-Saint-Cloud

Yvelines NUIT DES VEILLEURS A LA CELLE SAINT CLOUD Temple Église Protestante Unie La Celle-Saint-Cloud, 24 juin 2023, La Celle-Saint-Cloud. NUIT DES VEILLEURS A LA CELLE SAINT CLOUD Samedi 24 juin, 17h00 Temple Église Protestante Unie Entrée libre Autour du thème de la PRIERE, cette veillée permet de rassembler catholiques, protestants et bahai’es de nos communautés. Temple Église Protestante Unie 1, avenue du Pré d’Orient La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « walter.francois@outlook.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

