Conférence « l’Écriture Biblique dans les Quilts américains » Temple Église Protestante Unie de Compiègne Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Oise Conférence « l’Écriture Biblique dans les Quilts américains » Temple Église Protestante Unie de Compiègne Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne. Conférence « l’Écriture Biblique dans les Quilts américains » Samedi 16 septembre, 15h00 Temple Église Protestante Unie de Compiègne Entrée libre Le Temple de l’Église Protestante Unie de Compiègne sera ouvert samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 14h00 à 18h00. Conférence de Dominique Herbay « L’Écriture Biblique dans les Quilts américains ». Samedi 17/09 à 15h00

Dominique Herbay, artiste, créatrice de Quilts depuis 1985 Temple Église Protestante Unie de Compiègne 18A rue de Clamart, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France +33 6 98 11 17 71 https://compiegne.epudf.org/ https://www.facebook.com/epuf.compiegne;https://www.instagram.com/eglise_protestante_compiegne/ Le Temple de l’Église Protestante Unie de Compiègne, 18A rue de Clamart, aura 100 ans en 2024. Bus ligne bleue, arrêt Salle des sports Face au square Tainturier Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Dominique Herbay Détails Catégories d’Évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Temple Église Protestante Unie de Compiègne Adresse 18A rue de Clamart, 60200 Compiègne Ville Compiègne Departement Oise Lieu Ville Temple Église Protestante Unie de Compiègne Compiègne

Temple Église Protestante Unie de Compiègne Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/