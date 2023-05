Explorez ce temple et plongez dans son histoire à travers une exposition librement accessible Temple du Salin Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Explorez ce temple et plongez dans son histoire à travers une exposition librement accessible Temple du Salin, 16 septembre 2023, Toulouse. Explorez ce temple et plongez dans son histoire à travers une exposition librement accessible 16 et 17 septembre Temple du Salin Gratuit. Entrée libre. Découvrez en toute liberté le bâtiment historique de l’ancienne trésorerie royale du XIIIe siècle, métamorphosé en un temple protestant de style néo-gothique en 1910.

Plongez dans son passé captivant grâce à une exposition retraçant son histoire.

Accompagné d’un guide, explorez le temple du Salin à Toulouse et visitez le hall ainsi que la salle de culte en compagnie de paroissiens.

Vous pourrez également découvrir une exposition dédiée à l’histoire de ce magnifique édifice. Temple du Salin 4 impasse de la trésorerie, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 52 73 93 https://toulouse.epudf.org/ Le temple du Salin occupe l’ancien bâtiment de la trésorerie royale, qui a été construit en 1272. Il tire son nom de la place du Salin où il est situé. Connue également sous le nom de « Maison du roi », cette structure a été acquise par la communauté protestante de Toulouse à la fin du XIXe siècle afin d’y établir un temple.

L’architecte protestant Léon Daures a entrepris la restauration et l’aménagement de l’édifice dans un style néo-gothique, en réutilisant certains éléments médiévaux, notamment une partie des maçonneries.

La tour abrite toujours le hall d’accueil qui conserve son apparence du XIIIe siècle, de même que la grande salle.

Le décor intérieur a été réalisé par le maître-verrier Calmels, le mosaïste Laplana et le sculpteur Alexis Mauguet. Le premier culte a été célébré par le pasteur Edmond Lengereau en novembre 1911. Inscrit au titre de Monument historique en 1990, le temple du Salin demeure un lieu de culte réformé aujourd’hui. Métro B sorties Carmes ou Palais de Justice. Bus 1/ 12. Navette Tisséo. Accès par la grande porte, place du Salin. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

