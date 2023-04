Un village, un philosophe, une histoire, Carla Bayle et Pierre Bayle. Temple du Carla Bayle Carla-Bayle Catégories d’évènement: Ariège

Un village, un philosophe, une histoire, Carla Bayle et Pierre Bayle.

La conférence présentée au Temple est proposée par Francis Sans, spécialiste de l'histoire locale.

Le Temple sous sa forme actuelle, date de 1884, époque à laquelle il fut entièrement reconstruit sur le modèle des premiers temples de la Réforme. Son architecture, avec ses deux étages à double galerie, sa chaire en bois sculptée au centre du mur, exprime la spécificité du culte réformé, voué tout entier à la Parole. Cet édifice a été inscrit au registre des monuments historiques en 1991.

Voilà près de quatre siècles que le temple garde le même emplacement. Il fut tour à tour «maison de prière», «grange du curé», «bien national» avant de retrouver sa destination première. Sous sa forme actuelle, il date de 1884, époque à laquelle il fut entièrement reconstruit sur le modèle des premiers temples de la Réforme. Son architecture, avec ses deux étages à double galerie, sa chaire en bois sculptée au centre du mur, exprime la spécificité du culte réformé, voué tout entier à la Parole. Cet édifice a été inscrit au registre des monuments historiques en 1991.

