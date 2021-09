Orléans Temple d'Orléans Loiret, Orléans TEMPLE D’ORLEANS Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Temple d'Orléans, le samedi 18 septembre à 18:00

La chorale KUBAMA, association liée à l’église protestante unie d’Orléans, interprète des chants gospels et d’animation dans plusieurs langues, notamment en français, anglais, linguala ou kikongo et vous invite à partager avec elle un moment de louange. Concert proposé par KUBAMA et l’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT). durée 1h

Réservation conseillée, au 06.05.26.19.53

