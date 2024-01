« La vigne, le vin et le divin » Temple d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans « La vigne, le vin et le divin » Temple d’Orléans Orléans, 30 janvier 2024, Orléans. « La vigne, le vin et le divin » Mardi 30 janvier 2024, 20h00 Temple d’Orléans Libre participation aux frais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00 « La vigne, le vin et le divin »

Soirée conviviale dans le cadre de l’exposition de photos « La vigne dans la Bible ».

Dans toutes les religions, la vigne et le vin ont toujours été liés au sacré. Petit parcours d’hier à aujourd’hui sur ces relations parfois surprenantes, avec Anne Maillard, pasteur, et auteur du livre « La vigne, le vin et le divin ». Une dégustation sera offerte après la causerie. Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Vigne Vin Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Code postal 45000 Lieu Temple d'Orléans Adresse 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Temple d'Orléans Orléans Latitude 47.900211 Longitude 1.908644 latitude longitude 47.900211;1.908644

Temple d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/