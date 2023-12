Exposition « La vigne dans la Bible » Temple d’Orléans Orléans, 6 janvier 2024, Orléans.

Exposition « La vigne dans la Bible » 6 janvier – 28 février 2024 Temple d’Orléans Entrée libre

Début : 2024-01-06T15:00:00+01:00 – 2024-01-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T18:00:00+01:00

Exposition « La vigne dans la Bible »: 17 photos de Didier Heslon, mises en résonance avec des versets de la Bible évoquant l’image de la vigne.

Didier Heslon est né à Saumur dans le Maine et Loir en 1966. Il suit des études de tourisme à St-Quentin-en-Yvelines, puis, désireux de partir à l’aventure, quitte la France à l’âge de vingt ans. Il entreprend des études à l’Institut de photographie de Santa Barbara, en Californie, et obtient un diplôme de photographie en 1997. Il se marie en 2000 puis déménage avec sa famille à Toulouse en 2006 pour travailler avec Agapé France. Depuis 2012, Didier, son épouse Donna et leurs trois enfants résident en région parisienne. Didier a à cœur de communiquer visuellement des thèmes forts qui invitent à la réflexion et au dialogue.

Inauguration le samedi 13 janvier à 16h.

Exposition proposée par l’Eglise protestante unie d’Orléans et les Amis de l’orgue et du temple.

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

