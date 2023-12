Concert de Noël autour de JS Bach Temple d’Orléans Orléans, 22 décembre 2023, Orléans.

Concert de Noël autour de JS Bach Vendredi 22 décembre, 19h00 Temple d’Orléans Libre participation aux frais

Concert de Noël autour de JS Bach par l’ensemble vocal ANONYMOUS, direction : Anne-Cécile Chapuis, à l’orgue : Éric Valette. Œuvres de Buxtehude, Pachelbel et Bach.

L’ensemble vocal ANONYMUS a vu le jour à Orléans en 1985. Cet ensemble mixte de 20 choristes, dirigé depuis sa création par Anne-Cécile Chapuis, s’est voulu formation de chambre pour explorer un répertoire spécifique. Il compte à son actif plus de 150 concerts à ce jour.

ANONYMUS présente chaque année un programme original lui permettant de balayer différents styles, époques ou pays, avec un souci de cohérence musicale et musicologique. A plusieurs reprises, l’Ensemble Vocal a développé des contacts avec d’autres ensembles vocaux en France ou à l’étranger. Citons pour mémoire ZWOLLE (Pays-Bas) SALZBOURG (Autriche) GERONE (Espagne), PRAGUE (Tchéquie) et MILAN (Italie)

Concert proposé par l’association des Amis de l’Orgue et du Temple d’Orléans (AOT), dans le cadre du parcours « Vers Noël pas à pas ».

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

