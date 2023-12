Concert « Chansons pour Terre Mère » Temple d’Orléans Orléans, 10 décembre 2023 17:00, Orléans.

Concert « Chansons pour Terre Mère » Dimanche 10 décembre, 18h00 Temple d'Orléans Participation minimale libre conseillée 10 €

Le dimanche 10 décembre à 18h, venez assister au concert « Chansons pour Terre Mère », donné par trois concertistes roumains (chant, violoncelle et guitare) réunis pour la première fois en France.

Teodora Brody(chant), Calin Grigoriu (Guitare classique) et Andréi Kivu (violoncelle) sont des musiciens exceptionnels qui feront de cette rencontre une promesse chargée d’espérance, de joie et de partage à l’approche de Noël.

Tous les trois ont une longue expérience dans l’improvisation et ils sont également fascinés par les racines musicales des différentes cultures du monde. Des chansons traditionnelles (folklore) au jazz (blues, standards), de la musique classique à l’improvisation totalement libre, des structures précises à l’exploration en tout détail du son, en tant que matière palpable, de la musique sacrée à la musique abstraite, toutes ces choses apparemment opposées trouvent le dénominateur commun dans une expérience unique.

Vous pouvez les découvrir sur :

Web: https://teodorabrody.com/

YouTube :https://www.youtube.com/@TeodoraEnacheOficial

Tous les bénéfices du concert seront reversés à l’association Des rêves pour Yanis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:30:00+01:00

Teodora Brody