Orléans Chansons pour Terre Mère Temple d’Orléans Orléans, 10 décembre 2023 17:00, Orléans. Chansons pour Terre Mère Dimanche 10 décembre, 18h00 Temple d’Orléans Chansons pour Terre Mère réunit trois musiciens qui ont une longue expérience de l’improvisation et sont fascinés par les racines musicales des différentes cultures du monde. Des chansons traditionnelles (folklore) au jazz (blues, standards), de la musique classique à l’improvisation, des structures précises à l’exploration du son en tant que matière palpable, de la musique sacrée à la musique abstraite, toutes ces choses apparemment opposées trouvent leur dénominateur commun dans une expérience unique.

Chant : Teodora Brody

Guitare classique : Calin Grigoriu

Violoncelle : Andréi Kivu Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Roumanie Chant Noël Improvisation

