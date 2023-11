Concert de Noël de l’ensemble Ephémères Temple d’Orléans Orléans, 2 décembre 2023, Orléans.

Concert de Noël de l’ensemble Ephémères Samedi 2 décembre, 17h00, 18h30 Temple d’Orléans Participation libre

A l’approche de Noël, l’Ensemble vocal Ephémères dirigé par Emilie Legroux vous propose un très beau concert pour vivre en musique la magie de Noël.

Au programme la Messe de Cécile Chaminade pour choeur de femmes et orgue, A Ceremony of Carols de Benjamin Britten pour choeur de femmes et harpe, Angels’Carol de John Rutter pour chœur mixte et orgue, O Holly night, un cantique de Noël d’Adolphe Adam et I’m dreaming of home de Philippe Rombi, l’hymne des fraternisés du film Joyeux Noël.

L’Ensemble vocal Ephémères sera accompagné de Florence Blatier à l’orgue et de Caroline Colombel à la harpe.

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:30:00+01:00

2023-12-02T18:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

concert Noël