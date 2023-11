Le groupe Ô Feeling en concert Temple d’Orléans Orléans, 19 novembre 2023, Orléans.

Le groupe Ô Feeling en concert Dimanche 19 novembre, 16h00 Temple d’Orléans Participation libre

Un petit chœur de Musique et Équilibre qui bat en harmonie depuis 2019. Avec Franck Sallé qui les fait groover, ils proposent un répertoire de chansons brésiliennes, françaises et anglaises, connues et moins connues, qu’ils ont arrangées eux-mêmes… au feeling !

Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « Contactofeeling45@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

chansons en anglais chansons en français