Orléans Moment musical Temple d’Orléans Orléans, 17 septembre 2023, Orléans. Moment musical Dimanche 17 septembre, 17h00 Temple d’Orléans Mini Concert avec Hélène Le Corre, soprano et Alexander Martin. Temple d’Orléans 2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire https://www.epudf-orleans.org/ Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais François-Narcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire inspiré des temples de l’Antiquité. Un des très rares temples ronds en France. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. C’est le lieu de culte de l’Eglise protestante unie d’Orléans (tous les dimanches matin à 10h30, ouvert à tout public). Il s’y tient aussi de nombreux concerts, conférences et expositions, témoignages de son ouverture vers la cité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

