Visite libre – panneaux de présentation des différents éléments architecturaux Temple d'Orléans Orléans

Orléans Visite libre – panneaux de présentation des différents éléments architecturaux Temple d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Visite libre – panneaux de présentation des différents éléments architecturaux 16 et 17 septembre Temple d’Orléans Présentation en quatre panneaux de l’histoire de l’architecture du Temple d’Orléans. Temple d’Orléans 2 place du Cloître Saint-Pierre-Empont 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire https://www.epudf-orleans.org/ Inauguré le 2 mai 1839, le temple est l’œuvre de l’architecte orléanais François-Narcisse Pagot. Il a fait bâtir le temple sur l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont et a opté pour un plan central circulaire inspiré des temples de l’Antiquité. Un des très rares temples ronds en France. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. C’est le lieu de culte de l’Eglise protestante unie d’Orléans (tous les dimanches matin à 10h30, ouvert à tout public). Il s’y tient aussi de nombreux concerts, conférences et expositions, témoignages de son ouverture vers la cité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

