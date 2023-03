Signes des temps Temple d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Signes des temps 1 avril – 24 juin Temple d'Orléans Entrée libre Vernissage le samedi 1er avril à 15h, en présence de l'artiste. L'exposition « Signes des temps » se compose de 18 tableaux de même format, réalisés par l'artiste Marie-Hellen Geoffroy, chacun représentant un symbole chrétien : l'agneau, la croix, la barque du Conseil Œcuménique des Eglises, le phénix, le trèfle de Saint Patrick, la croix huguenote…

Les dix-huit tableaux sont en papier : papier kraft, gaufré, papier de soie, napperon pâtissier, parchemin, emballages de récupération, page de revue, calque… ce papier étant, selon les tableaux, découpé (avec des très petits ciseaux ou un scalpel), froissé, tressé, superposé.

Chaque tableau est accompagné d'une notice explicative de 100 mots, avec une traduction en anglais, réalisée par le pasteur Pascal Geoffroy, mari de l'artiste. C'est l'occasion de découvrir ou de mieux comprendre la signification des symboles chrétiens. Le poisson par exemple, est très présent dans la Bible : Jonas, la pêche miraculeuse… Mais pourquoi ? Exposition proposée par l'association des Amis de l'Orgue et du Temple (AOT) d'Orléans.

