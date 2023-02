Inauguration de l’exposition “De la Parole à la peinture” Temple d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Inauguration de l’exposition “De la Parole à la peinture” Temple d’Orléans, 4 mars 2023, Orléans. Inauguration de l’exposition “De la Parole à la peinture” Samedi 4 mars, 15h00 Temple d’Orléans

Entrée libre

Samedi 4 mars à 15h, venez découvrir la nouvelle exposition présentée au temple pendant tout le mois de mars, et rencontrer les organisateurs autour d’un moment convivial ! handicap moteur mi Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Vernissage le samedi 4 mars à 15h.

L’exposition “De la Parole à la peinture” est un parcours visuel et sonore qui retrace de manière chronologique l’histoire biblique de la Genèse à l’Apocalypse, à travers les représentations qu’en ont faites les grands peintres.

L’exposition vous emmènera dans des lieux, des univers sonores et visuels très divers, évoluant autour d’une trame. Le Paradis, vu par Jan Brueghel… La violence contenue du Sacrifice d’Isaac par Le Caravage… Le Moïse de Marc Chagall, en apesanteur, recevant les tables de la loi… L’accueil généreux du fils prodigue sous le pinceau de Rembrandt… Autant de points qui vous amèneront à reparcourir la trame biblique sous un angle inédit.

La visite de l’exposition se fait au moyen d’un audioguide. Il suffit de composer le numéro indiqué sur le panneau pour écouter un bref commentaire sur le tableau et sur sa place dans les Écritures, ainsi qu’un morceau de musique, également inspiré par le texte biblique. Et puisque l’exposition vise tous les âges, chacun peut choisir des commentaires : pour adultes, pour ados ou pour enfants.

Exposition ouverte du 4 au 25 mars :

– du lundi au vendredi de 12h à 18h,

– le samedi de 10h à 18h,

– le dimanche de 14h à 18h.

Vernissage le samedi 4 mars à 15h.

Découverte biblique d’un tableau : samedis 11 et 18 mars à 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+01:00

2023-03-04T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Temple d'Orléans Adresse 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Temple d'Orléans Orléans Departement Loiret

Temple d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Inauguration de l’exposition “De la Parole à la peinture” Temple d’Orléans 2023-03-04 was last modified: by Inauguration de l’exposition “De la Parole à la peinture” Temple d’Orléans Temple d'Orléans 4 mars 2023 orléans Temple d'Orléans Orléans

Orléans Loiret