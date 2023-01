Concert de duos violon et violoncelle Temple d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Concert de duos violon et violoncelle
Samedi 28 janvier, 20h30
Temple d'Orléans

Entrée libre

Entrée libre

Le jeune duo est composé de Sylvain Hotellier (violon) et Thomas Martin (violoncelle), tous deux issus du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ils joueront un programme constitué des incontournables pièces pour leur formation : Mozart, Ravel et Kodály. Concert proposé par l'association des Amis de l'Orgue et du Temple d'Orléans (AOT).

