LE QUINTETTE EN L’AIR Temple d’Orléans, 21 janvier 2023, Orléans. LE QUINTETTE EN L’AIR Samedi 21 janvier, 20h30 Temple d’Orléans

Entrée : 12 euros. Tarif réduit : 6 euros (demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de moins de 14 ans).

Un concert au profit de l’Entraide protestante d’Orléans, qui vous emmènera sur le continent américain, mais pas que… handicap moteur mi Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Concert au profit de l’Entraide protestante d’Orléans. Sa principale activité est la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, le mercredi tous les 15 jours au temple. Le Quintette en l’Air vous proposera un programme qui vous emmènera sur le continent américain, mais pas que…

Oeuvres de Medaglia, Piazzola, Badelt/Zimmer, Zequinha de Abreu, Harbung… Avec Anaïs Orblin (hautbois), Fanny Laufenburger (flûte traversière), Patrick Grillon (clarinette), Jean-Baptiste Cuenot (cor), et Susanne Schomburgk (basson).

Formé depuis 2016, le Quintette en l’Air se produit lors d’évènements musicaux et de festivals autour d’Orléans en proposant un répertoire varié : musique classique, musiques de films et de dessins animés, musiques actuelles, jazz, tango…

