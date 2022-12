Atelier d’écriture autour du thème de la paix Temple d’Orléans, 21 décembre 2022, Orléans.

Atelier d’écriture autour du thème de la paix Mercredi 21 décembre, 19h00 Temple d’Orléans

Entrée libre

Animé par Céline Dupont handicap moteur mi

Temple d’Orléans 2, rue du Cloitre Saint-Pierre-Empont Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Écrire… c’est prendre le temps de déposer ce que l’on a dans sa tête… et mettre en mot a bien souvent une autre résonance que de garder en tête des idées… c’est accoucher d’un message…

Écrire sur la paix c’est prendre le temps de partager sur ce que chacun imagine d’être en paix, faire la paix, vivre en paix…

Un atelier d’écriture c’est laisser libre cours à sa spontanéité et sa liberté de penser, c’est écouter l’autre et être entendu… c’est partager tout cela et on a de plus en plus besoin de ces temps précieux de vivre ensemble de façon très ludique.

Le coaching c’est accompagner toute personne vers sa liberté d’être, sa créativité, sa capacité à s’exprimer et c’est tout cela qui se vivra lors de cet atelier d’écriture.

Dans le cadre de Vers Noël pas à pas, organisé par l’Eglise protestante unie d’Orléans sur le thème de la paix : un évènement par jour au temple d’Orléans (rue de Bourgogne) du 1er au 25 décembre de 19h à 20h en semaine, à 10h30, 15h ou 17h le week-end. Entrée libre.



