Avec Eric Valette (orgue) et Bertrand Grenat (hautbois).

Sonates, fantaisies, toccatas et chorals de Telemann, Muffat, Scheidt, Buxtehude, Krebs et J.S. Bach en lien avec la période de l’Avent.

Dans le cadre de Vers Noël pas à pas, organisé par l’Eglise protestante unie d’Orléans sur le thème de la paix : un évènement par jour au temple d’Orléans (rue de Bourgogne) du 1er au 25 décembre de 19h à 20h en semaine, à 10h30, 15h ou 17h le week-end. Entrée libre.

