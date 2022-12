Dans la peau d’un exilé Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans la peau d'un exilé Temple d'Orléans, 6 décembre 2022, Orléans.

Entrée libre

Mini-jeu de rôle qui placera les participants dans des situations concrètes de travailleurs, demandeurs d’asile, étudiants, membres de famille… en quête d’un titre de séjour. handicap moteur mi Temple d’Orléans 2, rue du Cloitre Saint-Pierre-Empont Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Pour tenter d’appréhender les difficultés matérielles, administratives et juridiques auxquelles sont confrontées les personnes étrangères qui arrivent sur le territoire français, un mini-jeu de rôle placera les participants dans des situations concrètes de travailleurs, demandeurs d’asile, étudiants, membres de famille… en quête d’un titre de séjour. Et l’on verra que ce n’est pas simple. Avec la Cimade et Accueilir 45. Dans le cadre de Vers Noël pas à pas, organisé par l’Eglise protestante unie d’Orléans sur le thème de la paix : un évènement par jour au temple d’Orléans (rue de Bourgogne) du 1er au 25 décembre de 19h à 20h en semaine, à 10h30, 15h ou 17h le week-end. Entrée libre.

