Chrétiens chlorophylles, un documentaire sur l'écologie Temple d'Orléans Orléans

Orléans

Chrétiens chlorophylles, un documentaire sur l’écologie Temple d’Orléans, 5 décembre 2022, Orléans. Chrétiens chlorophylles, un documentaire sur l’écologie Lundi 5 décembre, 19h00 Temple d’Orléans

Entrée libre

Soirée autour du documentaire « Chrétiens chlorophylles, garder le jardin », réalisé par Jean-Baptiste Martin. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus ressentir, comment les chrétiens envisagent-ils aujourd’hui la terre qu’ils habitent ? Dans la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, Dieu invite l’homme à « garder » le Jardin d’Éden, lui confiant ainsi la sauvegarde de la Création. Sur le terrain, les initiatives fleurissent pour, comme, par exemple, le label “Eglise verte”. Jean-Baptiste Martin est parti en France et en Suisse rencontrer ces « chrétiens chlorophylles« . Et son film met en lumière les engagements concrets de ces croyants. Dans le cadre de Vers Noël pas à pas, organisé par l’Eglise protestante unie d’Orléans sur le thème de la paix : un évènement par jour au temple d’Orléans (rue de Bourgogne) du 1er au 25 décembre de 19h à 20h en semaine, à 10h30, 15h ou 17h le week-end. Entrée libre.

