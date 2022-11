Vers Noël pas à pas : Prières, louanges et chorals Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Entrée libre

Concert choeur et orgue avec des œuvres de Byrd, Franck, Sweelinck, Poulenc et Machuel. Temple d’Orléans 2, rue du Cloitre Saint-Pierre-Empont Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://moocit.wistia.com/medias/qwa0xjn9bw »}] Vers Noël pas à pas Prières, louanges et chorals Concert proposé par :

L’Ensemble Vocal Variation – Direction : Patrick Marié

Jean-Pierre Griveau – Organiste Des œuvres de William Byrd, César Franck, Jan Pieterszoon Sweelinck, Francis Poulenc et Thierry Machuel seront au programme. Voir la vidéo de présentation

