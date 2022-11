Vers Noël ! pas à pas en prières, louanges et chorals ! Temple d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Vers Noël ! pas à pas en prières, louanges et chorals ! Dimanche 4 décembre, 17h00 Temple d'Orléans

Par l’Ensemble vocal Variation, direction Patrick Marié, avec la participation de Jean-Pierre Griveau, organiste. Œuvres de Poulenc, Byrd, Sweelinck, Machuel, etc. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Temple d’Orléans 2 Rue du Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://moocit.wistia.com/medias/qwa0xjn9bw »}] « Vers Noël, pas à pas… » avec l’ensemble vocal Variation, direction Patrick Marié et Jean-Pierre Griveau, organiste. Choeur et orgue dialoguent pour évoquer le temps de l’attente (Avent) et la louange autour de la nativité du Seigneur (Noël), sources d’inspiration inépuisables : œuvres de William Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck, Cesar Franck, Francis Poulenc, Thierry Machuel, improvisations de Jean-Pierre Griveau.

Clip de présentation : https://moocit.wistia.com/medias/qwa0xjn9bw Dans le cadre de Vers Noël pas à pas, organisé par l’Eglise protestannte unie d’Orléans : un évènement par jour au temple d’Orléans (rue de Bourgogne) du 1er au 25 décembre de 19h à 20h en semaine, à 10h30, 15h ou 17h le week-end. Entrée libre.

