Conférence de l'historienne Marianne Carbonnier-Burkard sur le massacre de la Saint-Barthélemy à Orléans, qui est, après Paris, la ville où la tuerie a sans doute fait le plus grand nombre de victimes

Le massacre de la Saint-Barthélemy lors des guerres de religion est resté comme une des pages les plus sombres non seulement de l'histoire de France mais aussi d'Orléans qui est, après Paris, la ville où la tuerie a sans doute fait le plus grand nombre de victimes. A l'occasion du 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy, Mémoire protestante en Orléanais a le plaisir de vous convier à la conférence de Marianne Carbonnier-Burkard, maître de conférences honoraire à la Faculté de théologie protestante de Paris (chaire d'histoire du christianisme moderne) et vice-présidente de la Société de l'histoire du protestantisme français. Elle est également membre du Comité consultatif national d'éthique et auteure de nombreuses publications. Marianne Carbonnier-Burkard nous plongera au cœur du massacre orléanais, grâce à de nombreuses sources et notamment au récit d'un témoin oculaire, Johan Wilhem von Botzheim, étudiant en droit à l'Université d'Orléans.

