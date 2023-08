Découvrez le temple de la ville en visite guidée Temple de Sommières Sommières, 16 septembre 2023, Sommières.

Découvrez le temple de la ville en visite guidée Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Temple de Sommières Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité,

La visite du temple propose de découvrir l’édifice et de traverser cinq siècles d’histoire du protestantisme à Sommières.

À la fin du XVIe siècle, des prêches calvinistes se tiennent à Sommières et la population adhère rapidement aux nouvelles visions de la foi chrétienne. Le premier temple, édifié place Saussines, est rasé en 1685 sous l’ordre de Louis XIV. Les guerres de Religion et les guerres civiles, qui opposent l’autorité royale, catholique, et les protestants, marquent profondément la cité et ses habitants pendant trois siècles. La ville, le château et l’église paroissiale sont l’objet de sièges et de prises par les deux parties.

Il faut attendre 1807 pour que les protestants se voient attribuer un lieu de culte. Le temple actuel est l’ancienne église du couvent des cordeliers remaniée au XIXe siècle : la façade et la nef ont subi des transformations. Le mobilier est remarquable, en particulier l’orgue à cylindre, classé au titre des Monuments historiques pour sa partie instrumentale.

Temple de Sommières Place du temple, 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/2bzy3cfu »}] Le temple de Sommières est l’ancienne église du temple des cordeliers, affectée aux protestants en 1807. Le premier temple, situé place Saussines, a été rasé en 1685 sur ordre de Louis XIV.

La nef et la façade de l’édifice ont été remaniées au cours du XIXe siècle et adaptées au culte protestant. L’orgue à cylindres est particulièrement remarquable. Son classement au titre des Monuments historiques concerne la partie instrumentale protégée au titre d’objet. Parkings gratuits le long du Vidourle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Ville de Sommières