Début : 2024-10-04 20:15:00

fin : 2024-10-04 . Elise Rollin (organiste) et un quatuor à cordes : Ariane JAY (violon), Mélanie HOEBEKE (violon), Christine PANISSET (alto), Thérèse BUSSIERE-MEYER (violoncelle). Ces artistes professeures au conservatoire de Belfort, nous conduiront dans un programme à dominante romantique, aux couleurs de l’instrument conçu par le docteur Albert Schweitzer. Manifestation organisée par l’association Cossies Fan Tutti du Temple de Seloncourt. .

Temple de Seloncourt

Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

