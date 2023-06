La Vierge Marie à travers les âges, une exploration multidimensionnelle du temple et de l’exposition : « À la rencontre de Marie… » Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Catégories d’Évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard La Vierge Marie à travers les âges, une exploration multidimensionnelle du temple et de l’exposition : « À la rencontre de Marie… » Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard, 16 septembre 2023, Saint-Jean-du-Gard. La Vierge Marie à travers les âges, une exploration multidimensionnelle du temple et de l’exposition : « À la rencontre de Marie… » 16 et 17 septembre Temple de Saint-Jean-du-Gard Gratuit. Entrée libre. Découvrez le temple et l’exposition captivante : « À la rencontre de Marie… », qui explore le rôle de Marie à travers différentes perspectives : Marie dans la Bible, Marie dans l’église catholique romaine, Marie dans l’église orthodoxe, Marie dans le Coran, ainsi que les regards contemporains sur Marie. Ne manquez pas cette visite enrichissante ! Temple de Saint-Jean-du-Gard Place Carnot, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 06 86 16 92 92 Découvrez ce temple classé au titre des Monuments historiques, avec son exposition : « À la rencontre de Marie … ». Parking sur la place devant le temple. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard Autres Lieu Temple de Saint-Jean-du-Gard Adresse Place Carnot, 30270 Saint-Jean-du-Gard Ville Saint-Jean-du-Gard Departement Gard Lieu Ville Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard

Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-gard/

La Vierge Marie à travers les âges, une exploration multidimensionnelle du temple et de l’exposition : « À la rencontre de Marie… » Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 2023-09-16 was last modified: by La Vierge Marie à travers les âges, une exploration multidimensionnelle du temple et de l’exposition : « À la rencontre de Marie… » Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Temple de Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 16 septembre 2023