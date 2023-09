Assistez à un concert d’orgue par Gauthier Willm Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort, 17 septembre 2023, Saint-Hippolyte-du-Fort.

Assistez à un concert d’orgue par Gauthier Willm Dimanche 17 septembre, 18h00 Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort Gratuit. Entrée libre.

Gauthier Willm donnera un concert d’orgue avec au programme :

– Félix Mendelssohn : prélude et fugue en sol majeur.

– Johannes Brahms : prélude de choral « O Welt ich muss dich lassen ».

– Félix Mendelssohn : 3e sonate (sur le thème du « De profundis »).

– J.S. Bach : fugue en sol mineur (ou prélude et fugue en do mineur).

Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort Boulevard du temple, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie Le grand temple édifié au début du XIXe siècle est probablement le plus grand de France. De style néoclassique, il renferme un orgue inscrit aux Monuments historiques réalisé en 1853 par les facteurs Beaucourt et Vœgeli. Entièrement restauré en 1992 par le facteur Laurent Plet, cet instrument est entretenu par l'Association des Amis de l'Orgue qui le mette en valeur lors de plusieurs concerts chaque année. Parking, accès handicapés.

