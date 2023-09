Prenez part à une visite guidée pour découvrir l’orgue du temple Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort, 16 septembre 2023, Saint-Hippolyte-du-Fort.

Prenez part à une visite guidée pour découvrir l’orgue du temple 16 et 17 septembre Temple de Saint-Hippolyte-du-Fort Gratuit. Entrée libre.

Le grand temple édifié au début du XIXe siècle est certainement le plus grand de France. De style néoclassique, il renferme un orgue inscrit au titre des Monuments historiques. Réalisé en 1853 par les facteurs Beaucourt et Vœgeli, cet instrument a été entièrement restauré en 1992 par le facteur Laurent Plet. Il est depuis entretenu par l’Association des Amis de l’Orgue qui le met en valeur lors de plusieurs concerts chaque année.

Un organiste proposera aux visiteurs d’accéder au plus près du buffet afin qu’ils puissent avoir un aperçu de l’intérieur même de l’orgue et de la console à deux claviers, du pédalier et des tirettes de registres. Des exemples sonores seront exécutés pendant les visites :

www.lesamisdelorgue.fr

Parking, accès handicapés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Les Amis de l’Orgue