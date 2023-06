Concert : Stabat Mater de Pergolèse Temple de Passy Paris, 9 juin 2023, Paris.

Concert : Stabat Mater de Pergolèse Vendredi 9 juin, 20h30 Temple de Passy Entrée libre, libre participation aux frais

Le Choeur Hugues Reiner vous attend pour une soirée musicale exceptionnelle !

Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e – Vendredi 9 juin 2023 à 20h30

Direction Hugues REINER avec :

– Andrea CONSTANTIN Soprano

– Olga GURKOVSKA Alto

En 1re partie : airs sacrés et profanes par Joachim Bresson (ténor) accompagné au piano par Hugues Reiner

Temple de Passy 19 rue Cortambert Paris 16e Paris 75116 Quartier de la Muette 75016 Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T20:30:00+02:00 – 2023-06-09T22:30:00+02:00

