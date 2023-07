Chœur des 3 Vallées Temple de Nyons Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Nyons Chœur des 3 Vallées Temple de Nyons Nyons, 24 juillet 2023, Nyons. Nyons,Drôme Répertoire classique et spirituel, chants du monde , chanson française.

2023-07-24 21:00:00 fin : 2023-07-24 22:30:00. .

Temple de Nyons

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Classical and spiritual repertoire, world songs, French chanson Repertorio clásico y espiritual, canciones del mundo, chanson francesa Klassisches und spirituelles Repertoire, Lieder aus aller Welt , französisches Chanson Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Temple de Nyons Adresse Temple de Nyons Ville Nyons Departement Drôme Lieu Ville Temple de Nyons Nyons

Temple de Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/