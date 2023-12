Concert de Noël de l’Ensemble Vocal Oriana à Niort Temple de Niort Niort, 17 décembre 2023 17:00, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

C’est avec plaisir que l’ensemble vocal Oriana, dirigé par Doriane Chomiac de Sas, vous invite à partager un concert de Noël dans le Temple de Niort, le dimanche 17 décembre à 17h.

Un livret de paroles sera proposé au public pour entonner ensemble à pleine voix ces chants qui ont traversé le temps pour chaque fête de Noël.

Les portes seront ouvertes à 16h30. Placement libre.

Tarifs :

– 12€

– gratuit pour les moins de 18 ans.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Temple de Niort

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Oriana vocal ensemble, directed by Doriane Chomiac de Sas, is delighted to invite you to a Christmas concert in the Niort Temple on Sunday December 17 at 5pm.

A booklet of lyrics will be available for the public to sing along to, in full voice, the carols that have stood the test of time for every Christmas.

Doors open at 4.30pm. Free admission.

Prices :

– 12?

– free for under-18s

El conjunto vocal Oriana, dirigido por Doriane Chomiac de Sas, tiene el placer de invitarle a un concierto de Navidad en el Templo de Niort el domingo 17 de diciembre a las 17.00 horas.

Se ofrecerá al público un cuadernillo con la letra para que pueda cantar los villancicos que se han cantado a lo largo de los años para cada Navidad.

Apertura de puertas a las 16.30 h. Entrada gratuita.

Precios :

– 12?

– gratis para menores de 18 años

Das Vokalensemble Oriana unter der Leitung von Doriane Chomiac de Sas lädt Sie am Sonntag, den 17. Dezember um 17 Uhr zu einem Weihnachtskonzert in den Temple de Niort ein.

Ein Textheft wird dem Publikum angeboten, um gemeinsam mit voller Stimme diese Lieder anzustimmen, die die Zeit überdauert haben und zu jedem Weihnachtsfest gehören.

Die Türen werden um 16:30 Uhr geöffnet. Freie Platzwahl.

Preise:

– 12?

– kostenlos für Jugendliche unter 18 Jahren

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Niort Marais Poitevin