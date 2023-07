Des grands espaces à l’intime Temple de Mirabel Mirabel-et-Blacons, 14 juillet 2023, Mirabel-et-Blacons.

Mirabel-et-Blacons,Drôme

Catherine et Lino, en peinture et photographie croisées, nous ouvrent un paysage artistique imaginaire où le lointain confine à l’intime

Nous vous invitons à partager ces visions..

2023-07-14 14:00:00 fin : 2023-07-14 19:00:00. .

Temple de Mirabel

Mirabel-et-Blacons 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Catherine and Lino’s paintings and photographs open up an imaginary artistic landscape where the distant borders on the intimate

We invite you to share these visions.

Las pinturas y fotografías de Catherine y Lino abren un paisaje artístico imaginario donde lo lejano roza lo íntimo

Le invitamos a compartir estas visiones.

Catherine und Lino eröffnen uns in ihrer gekreuzten Malerei und Fotografie eine imaginäre Kunstlandschaft, in der die Ferne an das Intime grenzt

Wir laden Sie ein, diese Visionen mit uns zu teilen.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans