Lieder, Airs, Mélodies Temple de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Lieder, Airs, Mélodies Temple de Meudon Meudon, 10 décembre 2023, Meudon. Lieder, Airs, Mélodies Dimanche 10 décembre, 17h00 Temple de Meudon Libre participation – de préférence sur réservation Chansons françaises, allemandes et sud-américaines

Faustine PICCO (soprano)

Jorge ROMERO (piano) Temple de Meudon 14 rue du Bassin – Meudon-Bellevue Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00 Chant et piano Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Temple de Meudon Adresse 14 rue du Bassin - Meudon-Bellevue Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Temple de Meudon Meudon latitude longitude 48.820117;2.222772

Temple de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/