Meudon Concert : Ensemble de trombones à coulisse Temple de Meudon Meudon, 12 novembre 2023, Meudon. Concert : Ensemble de trombones à coulisse Dimanche 12 novembre, 17h00 Temple de Meudon Libre participation Ensemble d’instruments à vent Cinq trombones à coulisse nous feront voyager de Jean-Sébastien Bach à Astor Piazzola, en passant par des pièces de Haydn, Wagner, Bruckner, Johnson etc…

Somptueuses couleurs des cuivres

avec aux trombones : Jean-Marc Farinone, Alban Gebel, Daniele Israel, Paul Lichtle, Thomas Novelle Temple de Meudon 14 rue du Bassin – Meudon-Bellevue Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T17:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

