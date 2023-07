Ouverture exceptionnelle et visite d’un temple protestant Temple de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Ouverture exceptionnelle et visite d’un temple protestant Temple de Meudon Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Ouverture exceptionnelle et visite d’un temple protestant Samedi 16 septembre, 14h00 Temple de Meudon Sa construction remonte au temps de Louis Philippe où, avec l’arrivée du chemin de fer, de nombreuses familles protestantes sont venues s’installer à Bellevue, qui fut également un lieu de villégiature.

Ce terrain ayant été acquis par une paroissienne fortunée, plusieurs familles se sont jointes à elle pour ériger le temple, qui a été inauguré en 1844.

C’était à l’origine une chapelle, qui a été ouverte au public, puis agrandie vers 1950 avec la construction d’un narthex et d’une mezannine.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

