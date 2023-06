Parcours autour de l’orgue : découvrez l’orgue du premier temple protestant de Nîmes Temple de l’Oratoire Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Parcours autour de l'orgue : découvrez l'orgue du premier temple protestant de Nîmes
Dimanche 17 septembre, 14h30
Temple de l'Oratoire
Gratuit. Entrée libre.
L'association Les Orgues des Temples protestants de Nîmes vous propose de découvrir cet orgue lors des Journées européennes du patrimoine.

Le temple abrite un orgue signé par Vincent Cavaillé-Coll datant de 1865 et a été électrifié en 1960 par le facteur d’orgues Puget.

Concert par Anne Radier, organiste dans les temples protestants de Nîmes. Temple de l’Oratoire Place de l’Oratoire, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Premier temple protestant de Nîmes, il est construit après la Révolution française. L’architecture du monument est remarquable par sa façade de style néo-roman et sa charpente métallique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

