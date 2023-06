Découvrez ce temple du XIXe siècle pour une visite libre Temple de l’oratoire Nîmes, 17 septembre 2023, Nîmes.

Découvrez ce temple du XIXe siècle pour une visite libre Dimanche 17 septembre, 14h00 Temple de l’oratoire Gratuit. Entrée libre.

Construit entre 1850 et 1875 dans les quartiers nouvellement développés de la ville, qui étaient alors très populaires, le temple de l’oratoire présente deux caractéristiques remarquables : une structure octogonale unique et une armature métallique qui confère à l’édifice une allure légère et aérienne.

Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu exceptionnel lors des Journées européennes du patrimoine.

Temple de l’oratoire Place de l’Oratoire, 30000 Nîmes Nîmes 30900 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Premier temple protestant de Nîmes, il est construit après la Révolution française. L’architecture du monument est remarquable par sa façade de style néo-roman et sa charpente métallique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Ville de Nîmes