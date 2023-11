Noël en musique – Cantates pour l’Avent – BACH – TELEMANN Temple de Lille Lille, 9 décembre 2023, Lille.

Dans le cadre du festival lillois « Noël en musique », Un Autre Souffle vous invite à la troisième édition de son concert Grand Format le samedi 9 décembre 2023 à 20H pour découvrir les magnifiques cantates pour l’Avent.

Au programme :

Cantates de l’Avent BWV 115 et BWV 62 de J.S. BACH

Cantate de l’Avent TWV 1 de Georg Philipp TELEMANN

Motet à 8 voix de Jacobus GALLUS.

Les interprètes :

Présentation

Un Autre Souffle poursuit l’aventure des concerts en Grand format consacrés aux cantates de Johann Sebastian Bach.

Cette 3e édition est l’occasion de retrouver à la direction musicale le claviériste Freddy Eichelberger qui avait inauguré la première saison de concerts au temple avec la violoniste Odile Edouard.

Freddy Eichelberger est l’initiateur du cycle de cantates de Bach données depuis 2000 au temple protestant du Foyer de l’Âme à Paris-Bastille, où il est aussi l’un des organistes titulaires. Avec l’ensemble Les Witches il a sillonné les scènes des festivals de musique ancienne et enregistré plusieurs disques pour le label Alpha.

Au programme de cette soirée, le choral luthérien de l’Avent « Nun komm der Heiden Heiland » sera traité dans deux cantates : celle de Telemann, modeste et élégante, puis celle du cantor de Leipzig dans sa cantate BWV 62. Un grand chœur brillant quoique mélancolique ouvre l’oeuvre, suivi d’airs au caractère pastoral ou guerrier. Bach signe là une pièce magistrale ! Tout comme sa cantate BWV 115 où il explore les couleurs instrumentales en convoquant le violoncelle piccolo, la flûte traversière ou le hautbois d’amour.

Ces deux cantates sont parmi les œuvres les plus magnifiques de Johann Sebastian Bach. Le compositeur y insuffle une richesse et une beauté incomparables, qui touchent à l’universel et au sacré.

Venez découvrir le génie du compositeur, sa maîtrise du contrepoint, sa capacité d’invention et de combinaison, sa synthèse des différents styles musicaux, son expressivité et sa virtuosité instrumentale.

L’association Un Autre Souffle vous attend nombreuses/nombreux au Temple protestant de Lille – Place du Temple- 59000 Lille. L’accès PMR est au 15, rue Jeanne d’Arc, 59000 Lille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00

Un Autre Souffle