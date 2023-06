Génération Baroque #3 Temple de Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Génération Baroque #3

Mercredi 21 juin, 20h00
Temple de Lille

Entrée gratuite sur réservation

La musique ancienne peut faire bon ménage avec la jeunesse ! Un Autre Souffle fête la musique avec les élèves du Conservatoire de Lille : une vingtaine de jeunes interprètes joueront Bach, Boismortier, Scarlatti… Premiers pas sur l'instrument historique ou affirmation de la maîtrise du discours baroque. Applaudissez !

Le mercredi 21 juin à 20h au Temple de Lille

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/generation-baroque-3

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/generation-baroque-3

Renseignements : contact@unautresouffle.org

Plus d'informations sur l'association Un Autre Souffle

Temple de Lille
15 rue Jeanne d'Arc
59000 LILLE

