Concert au Temple de Lille Temple de Lille, 14 avril 2023, Lille. Concert au Temple de Lille Vendredi 14 avril, 20h00 Temple de Lille Entrée gratuite sur réservation Les étudiant·es des classes de chant, cordes et piano du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille et de l’Ecole Supérieure Musique et Danse interpréteront des œuvres de Mendelssohn, Schumann et Moscheles, largement inspirées par le grand BACH.

Grande ferveur romantique pour la musique ancienne au temple de Lille

Concert gratuit sur réservation / ouverture des portes à 19H30

Réservation :

https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/mendelsshon?fbclid=IwAR3FWZYdTjwhsOgtikd0i__T3sCQweIqcY3exmwoSNroWtJf_zZdAGBYhGc Temple de Lille 15 rue Jeanne d’Arc 59000 LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/un-autre-souffle/evenements/mendelsshon?fbclid=IwAR3FWZYdTjwhsOgtikd0i__T3sCQweIqcY3exmwoSNroWtJf_zZdAGBYhGc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:00:00+02:00 – 2023-04-14T21:30:00+02:00

