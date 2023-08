Visite libre au Temple de l’église réformée Temple de l’église réformée Thonon-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains Visite libre au Temple de l’église réformée Temple de l’église réformée Thonon-les-Bains, 16 septembre 2023, Thonon-les-Bains. Visite libre au Temple de l’église réformée 16 et 17 septembre Temple de l’église réformée Découvrez ce bâtiment, construit en 1907 par l’architecte genevois Edmond Fatio. Temple de l’église réformée 12, avenue d’Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ? Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Temple de l'église réformée Adresse 12, avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Thonon-les-Bains Departement Haute-Savoie Lieu Ville Temple de l'église réformée Thonon-les-Bains latitude longitude 46.37576;6.484091

Temple de l'église réformée Thonon-les-Bains Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thonon-les-bains/