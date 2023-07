Vitrail de Charles Lorin Temple de l’Église Réformée Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

Vitrail de Charles Lorin 16 et 17 septembre Temple de l’Église Réformée

Venez découvrir le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres qui représente les symboles de la croix huguenote. En complément, conférence de 20 mn sur « l’Eglise, patrimoine vivant ».

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Eglise Protestante unie de Dreux-Marsauceux, 11, rue Mérigot – Dreux 28100