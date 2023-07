Exposition de tableaux d’art contemporain par Emilienne Moreau-Dechelle. « Une ballade sensitive…. » Temple de l’Église Réformée Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

A mi-chemin entre figuration et abstraction, le graphisme est mis en scène sur la toile. L’écriture et les signes non signifiants permettent une lecture subjective où, lyrisme et sentiments se confondent pour faire vibrer lignes et mouvements.

La Graphoscénie : genre nouveau dont elle est la créatrice, associant la calligraphie et la mise en scène de taches colorées exprimant les émotions de la vie.

L’âme exploratrice de l’ombre et de la lumière puise de l’invisible et du visible le flot d’énergie utile à l’expression graphique.

Temple de l’Église Réformée 11 rue Mérigot 28100 Dreux Dreux 28100 Rieuville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Temple construit en 1928 par Charles Waddington sur proposition du Pasteur Samuel Brunet. Le vitrail réalisé par Charles Lorin, peintre-verrier né à Chartres représente les symboles de la croix huguenote.

Les différents éléments du symbole ont un sens politique et spirituel et permettaient d’affirmer en même temps la loyauté à l’égard du roi et de l’État, ainsi qu’une vraie foi évangélique.

Charles Waddington, protestant, marié avec Bertha Harjes sont l’un et l’autre issus de milieux financiers et industriels. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Emilienne Moreau-Dechelle