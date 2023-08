Visites libres du temple de l’église réformée de Chalon-sur-Saône Temple de l’église réformée Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Visites libres du temple de l'église réformée de Chalon-sur-Saône

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez de visites libres du temple de l'église réformée de Chalon-sur-Saône, édifice construit en 1839 dans le style néo-classique.

Vous pourrez également visiter l'exposition de Jean-Claude Bligny, artiste peintre passionné de religions.

Temple de l'église réformée
25 rue Carnot, 71100 Chalon-sur-Saône

L'église Réformée de Chalon, fondée en 1559 par le pasteur François de Guilletat de Gien-sur-Loire, s'assembla d'abord dans une maison rue aux Fèvres. Suite à l'interdiction de célébrer le culte protestant dans la cité, il ne reparut en ville qu'en 1833. Il fut d'abord célébré rue aux Fèvres puis dand le temple 25 rue Carnot, inauguré le 26 juin 1839.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

