Concert instrumental et vocal – Telemann, par l’ensemble baroque Prélude Lundi 29 janvier 2024, 19h30 Temple de l’Eglise protestante unie Entrée libre avec participation aux frais.

L’ensemble baroque Prélude vient pour la deuxième fois à Versailles dans le cadre des Chemins de Musique. Ils ont choisi d’honorer le célèbre compositeur allemand Georg Philipp Telemann (1681-1767). Par sa longévité, l’ampleur de sa production et le caractère innovant de ses compositions, ce dernier a contribué grandement à l’évolution musicale de son temps, intégrant les styles italiens et français, allant du plus pur style baroque jusqu’à un style « pré-mozartien » à la fin de sa vie. Avec différents instruments baroques, soprano et basse pour les parties chantées, l’ensemble Prélude donnera à entendre plusieurs de ses œuvres de musique de chambre : sonates, duos et trio-sonates, ainsi que des cantates accompagnées aux instruments.

Angela Werner : soprano et flûte baroque

Olivier Emont : basse

Marie Turini : violon

Pascale Costantini : basse de viole

Sébastien Nadiras : épinette

François Naturel : flûte baroque et direction

Temple de l’Eglise protestante unie 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 02 42 77 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lescheminsdemusique.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-29T19:30:00+01:00 – 2024-01-29T20:45:00+01:00

