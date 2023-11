« Exercices de style » concert baromantique organisé par les Chemins de Musique Temple de l’Eglise protestante unie Versailles, 18 décembre 2023, Versailles.

« Exercices de style » concert baromantique organisé par les Chemins de Musique Lundi 18 décembre, 19h30 Temple de l’Eglise protestante unie Entrée libre avec participation aux frais, réservation encouragée.

Ensemble Faenza:

Clélia Horvat : chant

Marco Horvat : chant, théorbe, guitare romantique

Mélodies du XVIIe et du XIXe siècle

L’amour, la mort, la nature, la nuit, le silence, la jalousie, la joie, l’ivresse, la foi, la tendresse, l’absence … de tous temps les poètes ont chanté ces thèmes inoxydables, car simplement humains.

D’un siècle à l’autre, ce ne sont ni les mêmes mots, ni les mêmes mélodies, ni les mêmes harmonies, mais l’émotion reste la même, en français, en italien, en espagnol, en anglais ou en allemand, accompagnée du théorbe ou de la guitare romantique, chantée ou jouée.

Clélia et Marco Horvat se sont donc amusés à imaginer un programme où, à plus d’un siècle de distance, les chansonniers dialoguent, se répondent, se font écho…

Les Chemins de Musique les accueillent avec grand plaisir.

Entrée libre avec participation aux frais.

Réservations: www.lescheminsdemusique.org

Renseignements: 06 07 02 42 77

Temple de l’Eglise protestante unie 3, rue Hoche – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 02 42 77 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lescheminsdemusique.org »}] [{« link »: « http://www.lescheminsdemusique.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T19:30:00+01:00 – 2023-12-18T20:30:00+01:00

2023-12-18T19:30:00+01:00 – 2023-12-18T20:30:00+01:00