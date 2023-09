Découverte du temple réformée de Gensac Temple de l’Église Protestante Unie Gensac, 15 septembre 2023, Gensac.

Profitez d’une architecture qui parle toujours au service d’une communauté actuelle lors d’une visite libre.

Un peu en retrait sur la route, découvrez les formes du temple témoignant de l’importance de la communauté réformée au XIXe siècle à Gensac. Les larges baies vitrées, la chaire au centre, l’assemblée qui se déploit en carré reflètent une structuration de l’espace. La lumière est toute autant un message pour la vie des croyants qu’un outil : elle permet de lire les lectures et de chanter ensemble.

Mais le temple dévoile également la fierté de ses constructeurs : vivre en conformité avec les avancées de leur époque. Les colonnes qui supportent la galerie imitent (tout en étant en bois) les formes des colonnes en fonte, qui s’imposent à ce moment.

Ce temple est sobre, mais accueillant et rassembleur.

Le temple a été construit en 1858. Il était utilisé par la communauté réformée du bourg et des alentours qui entretenait des relations apaisées avec les pouvoirs publics. Il est assez richement décoré à l'extérieur (colonnes, bible avec inscriptions etc.). À l'intérieur, son volume est structuré par une galerie.

